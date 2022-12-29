У Луцьку ввечері п'яний водій влетів у легковик. ФОТО

У Луцьку ввечері п'яний водій влетів у легковик. ФОТО
Патрульні притягнули до відповідальності водія, який вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння учора, 3 січня на вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Mazda. Внаслідок цього обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Винуватець мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тож патрульні провели освідування за допомогою пристрою Drager. Результат — 2,94 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму алкоголю в крові майже у 15 разів.
У Луцьку ввечері п'яний водій влетів у легковик. ФОТО

Водія Audi патрульні притягнули до відповідальності, склавши на нього адмінматеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.
У Луцьку ввечері п'яний водій влетів у легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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