У Луцьку ввечері п'яний водій влетів у легковик. ФОТО

Патрульні притягнули до відповідальності водія, який вчинив ДТП в стані алкогольного сп'яніння учора, 3 січня на вулиці Ковельській у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Керманич Audi не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Mazda. Внаслідок цього обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.Винуватець мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тож патрульні провели освідування за допомогою пристрою Drager. Результат — 2,94 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму алкоголю в крові майже у 15 разів.Водія Audi патрульні притягнули до відповідальності, склавши на нього адмінматеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.