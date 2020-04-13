Волинські прокурори передали державі бурштину майже на 1 мільйон гривень

Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації понад 190 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати бурштин під арештом в умовах воєнного стану, коли державний бюджет як ніколи потребує наповнення – недоцільно, - вважають у прокуратурі.Згідно з рішенням суду сонячне каміння вартістю майже 1 мільйон гривень передане державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для реалізації на користь державного бюджету.