Волинські рятувальники розповіли деталі про порятунок дітей на кризі у Нововолинську. ВІДЕО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



"Коли ми прибули, то двоє дітей ще трималися на воді, третю дитину вже не було видно. За допомогою рятувального круга та мотузки, прив'язаної до нього, уплав я дістався до першого хлопчика. Потім вже не міг нічого робити, бо були відморожені руки. Другого мій напарник Ігор дістав. Ми трішки отримали переохолодження", - розповідає рятувальник з Нововолинська Юрій Бричук.



"Коли ми приїхали на виклик, я побачив двох дітей посередині озера, які кликали про допомогу. Одного витягував мій напарник. Я взяв рятувальний круг і поплив до другого хлопчика. Він ще тримався на крижині, та коли я до нього добрався, він вже ішов під воду. Взяв дитину під руку і поклав на круг. Як хлопці вже витягували нас, то нас кинуло під лід. Треба було частину території пропливати. Отак дістався берега і передав хлопцям ту дитину", - додає інший рятувальник Ігор Сарай.



Начальник 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська Сергій Шуба розповів, що 3 січня пообіді до них у частину надійшло повідомлення про наявність дітей на кризі.



"Юрій дійшов до потерпілого, однак крига проламалася під ним, він поклав дитину на круг, сам однією рукою чіплявся теж за круг і тримав хлопчика. Ігор поплив до другого потерпілого і витягнув його з води. Вийшовши на берег, йому почало темніти в очах, після чого він був госпіталізований каретою швидкої допомоги", - зазначив Сергій Шуба.



Завідуюча відділенням екстреної медичної допомоги Олександра Бакун повідомила, що до них у лікарню було доставлено двоє дітей 10 і 11 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники з ДПРЧ-5 м. Нововолинська розповіли деталі надзвичайної події на водоймі, де вчора, 3 січня, врятували_двох_діток. Один хлопчик, на жаль, загинув Про це повідомили у ДСНС Волині."Коли ми прибули, то двоє дітей ще трималися на воді, третю дитину вже не було видно. За допомогою рятувального круга та мотузки, прив'язаної до нього, уплав я дістався до першого хлопчика. Потім вже не міг нічого робити, бо були відморожені руки. Другого мій напарник Ігор дістав. Ми трішки отримали переохолодження", - розповідає рятувальник з Нововолинська"Коли ми приїхали на виклик, я побачив двох дітей посередині озера, які кликали про допомогу. Одного витягував мій напарник. Я взяв рятувальний круг і поплив до другого хлопчика. Він ще тримався на крижині, та коли я до нього добрався, він вже ішов під воду. Взяв дитину під руку і поклав на круг. Як хлопці вже витягували нас, то нас кинуло під лід. Треба було частину території пропливати. Отак дістався берега і передав хлопцям ту дитину", - додає інший рятувальникНачальник 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськарозповів, що 3 січня пообіді до них у частину надійшло повідомлення про наявність дітей на кризі."Юрій дійшов до потерпілого, однак крига проламалася під ним, він поклав дитину на круг, сам однією рукою чіплявся теж за круг і тримав хлопчика. Ігор поплив до другого потерпілого і витягнув його з води. Вийшовши на берег, йому почало темніти в очах, після чого він був госпіталізований каретою швидкої допомоги", - зазначив Сергій Шуба.Завідуюча відділенням екстреної медичної допомогиповідомила, що до них у лікарню було доставлено двоє дітей 10 і 11 років. Хлопчики були у критичному стані , тому негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час діти перебувають у реанімаційному відділенні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію