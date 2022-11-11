Волинські рятувальники розповіли деталі про порятунок дітей на кризі у Нововолинську. ВІДЕО

Волинські рятувальники розповіли деталі про порятунок дітей на кризі у Нововолинську. ВІДЕО
Рятувальники з ДПРЧ-5 м. Нововолинська розповіли деталі надзвичайної події на водоймі, де вчора, 3 січня, врятували_двох_діток. Один хлопчик, на жаль, загинув.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"Коли ми прибули, то двоє дітей ще трималися на воді, третю дитину вже не було видно. За допомогою рятувального круга та мотузки, прив'язаної до нього, уплав я дістався до першого хлопчика. Потім вже не міг нічого робити, бо були відморожені руки. Другого мій напарник Ігор дістав. Ми трішки отримали переохолодження", - розповідає рятувальник з Нововолинська Юрій Бричук.

"Коли ми приїхали на виклик, я побачив двох дітей посередині озера, які кликали про допомогу. Одного витягував мій напарник. Я взяв рятувальний круг і поплив до другого хлопчика. Він ще тримався на крижині, та коли я до нього добрався, він вже ішов під воду. Взяв дитину під руку і поклав на круг. Як хлопці вже витягували нас, то нас кинуло під лід. Треба було частину території пропливати. Отак дістався берега і передав хлопцям ту дитину", - додає інший рятувальник Ігор Сарай.

Начальник 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська Сергій Шуба розповів, що 3 січня пообіді до них у частину надійшло повідомлення про наявність дітей на кризі.

"Юрій дійшов до потерпілого, однак крига проламалася під ним, він поклав дитину на круг, сам однією рукою чіплявся теж за круг і тримав хлопчика. Ігор поплив до другого потерпілого і витягнув його з води. Вийшовши на берег, йому почало темніти в очах, після чого він був госпіталізований каретою швидкої допомоги", - зазначив Сергій Шуба.

Завідуюча відділенням екстреної медичної допомоги Олександра Бакун повідомила, що до них у лікарню було доставлено двоє дітей 10 і 11 років. Хлопчики були у критичному стані, тому негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час діти перебувають у реанімаційному відділенні.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, рятувальники, крига
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