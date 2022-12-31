У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»

У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»
Від 3 січня до 3 лютого в культурно-просвітницькому центрі у Ковелі діятиме виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ».

Про це повідомив мер Ігор Чайка.

"177 фотографій захисників та захисниць - це історія про ціну нашої свободи. Ім’я ковельчанина, азовця Михайла Волошука вже назавжди вписане в історію легендарного полку", - написав Чайка.

Ще понад 700 азовців - у полоні. Серед них троє ковельчан - сини Тетяни Бакум Світлани Богдан та Наталії Оксеньчук.
У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»
У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»
У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»
У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»


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Теги: АЗОВ, загинули, Волинь, Ковель
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