У Ковелі діє виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ»





Про це Ігор Чайка.



"177 фотографій захисників та захисниць - це історія про ціну нашої свободи. Ім’я ковельчанина, азовця Михайла Волошука вже назавжди вписане в історію легендарного полку", - написав Чайка.



Ще понад 700 азовців - у полоні. Серед них троє ковельчан - сини Тетяни Бакум Світлани Богдан та Наталії Оксеньчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 3 січня до 3 лютого в культурно-просвітницькому центрі у Ковелі діятиме виставка, присвячена загиблим полку «АЗОВ».Про це повідомив мер"177 фотографій захисників та захисниць - це історія про ціну нашої свободи. Ім’я ковельчанина, азовцявже назавжди вписане в історію легендарного полку", - написав Чайка.Ще понад 700 азовців - у полоні. Серед них троє ковельчан - синита

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