Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак





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Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.



Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами України Юрій Гнат повідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:



29.12.22 – 11 БПЛА Shahed-131/136;



30.12.22 – 16 БПЛА Shahed-131/136;



31.12.22 – 12 БПЛА Shahed-131/136;



01.01.23 – 45 БПЛА Shahed-131/136;



02.01.23 – 39 БПЛА Shahed-131/136.



«З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, внаслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про третю партію іранських дронів поки у відкритих джерелах немає», – зазначив Коваленко.



Увечері 2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed:



«У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку Shahed. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».



За його словами, з початку 2023 року минуло всього два дні, а збитих іранських дронів над Україною – вже понад вісімдесят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.Про це інформує УНІАН Як зазначив військово-політичний оглядачінтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами Україниповідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:29.12.22 – 11 БПЛА Shahed-131/136;30.12.22 – 16 БПЛА Shahed-131/136;31.12.22 – 12 БПЛА Shahed-131/136;01.01.23 – 45 БПЛА Shahed-131/136;02.01.23 – 39 БПЛА Shahed-131/136.«З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, внаслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про третю партію іранських дронів поки у відкритих джерелах немає», – зазначив Коваленко.Увечері 2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed:«У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку Shahed. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».За його словами, з початку 2023 року минуло всього два дні, а збитих іранських дронів над Україною – вже понад вісімдесят.

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