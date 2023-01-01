Стало відомо, скільки у Росії залишилося іранських дронів Shahed для атак
Сьогодні, 15:14
Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.
Про це інформує УНІАН.
Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.
Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами України Юрій Гнат повідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:
29.12.22 – 11 БПЛА Shahed-131/136;
30.12.22 – 16 БПЛА Shahed-131/136;
31.12.22 – 12 БПЛА Shahed-131/136;
01.01.23 – 45 БПЛА Shahed-131/136;
02.01.23 – 39 БПЛА Shahed-131/136.
«З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, внаслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про третю партію іранських дронів поки у відкритих джерелах немає», – зазначив Коваленко.
Увечері 2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed:
«У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку Shahed. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».
За його словами, з початку 2023 року минуло всього два дні, а збитих іранських дронів над Україною – вже понад вісімдесят.
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Про це інформує УНІАН.
Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, інтенсивність застосування Росією зазначених БПЛА в останні дні могла бути викликана не тільки планами зіпсувати українцям новорічні святкування, а й сприятливими погодними умовами для ударів.
Експерт нагадав, що 27 грудня 2022-го речник командування Повітряними силами України Юрій Гнат повідомив про знищення близько 70 дронів, у наступні після цього дні сили ППО збили ще 123:
29.12.22 – 11 БПЛА Shahed-131/136;
30.12.22 – 16 БПЛА Shahed-131/136;
31.12.22 – 12 БПЛА Shahed-131/136;
01.01.23 – 45 БПЛА Shahed-131/136;
02.01.23 – 39 БПЛА Shahed-131/136.
«З цього робимо висновок, що у російських окупантів залишилося в межах 50 дронів для здійснення ударів по території України. Якщо тільки не припустити факт очікування або отримання ними чергової партії, внаслідок чого вони настільки масовано застосовували дані дрони в останні дні. Але це виключно припущення, адже додаткової інформації про третю партію іранських дронів поки у відкритих джерелах немає», – зазначив Коваленко.
Увечері 2 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе Shahed:
«У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку Shahed. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші».
За його словами, з початку 2023 року минуло всього два дні, а збитих іранських дронів над Україною – вже понад вісімдесят.
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