У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО

У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
Сприятливі погодні умови дозволяють шляховикам продовжувати ліквідовувати ямкову аварійність у різних частинах Луцька.

Про це повідомляють у мерії.

Впродовж останніх днів гарячим асфальтобетоном ремонтують вулиці Окружна, Львівська, Потебні, Ківерцівська, Набережна, Рівненська, Карпенка-Карого, Глушець та проспект Відродження.

За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, ямковий ремонт доріг триватиме, допоки дозволятиме погода.
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО
У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО

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Теги: ремонт доріг, Луцьк
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