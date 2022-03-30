У Луцьку латають ямки на дорогах. ФОТО





Про це повідомляють у мерії.



Впродовж останніх днів гарячим асфальтобетоном ремонтують вулиці Окружна, Львівська, Потебні, Ківерцівська, Набережна, Рівненська, Карпенка-Карого, Глушець та проспект Відродження.



За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, ямковий ремонт доріг триватиме, допоки дозволятиме погода.

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