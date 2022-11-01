«Скажи «Ні» російській літературі»: на Волині зібрали на макулатуру майже дві тонни книг





Про це розповіла Алла Єфремова.



Збір книг наразі продовжили.



Зі слів директорки бібліотеки, усі зібрані російські книги утилізували та вторгували 7 тисяч 10 гривень. Гроші перерахували на ЗСУ.



Зараз на полицях для читачів є книжки лише українською. Частину російських здали на макулатуру, решта – у сховищах.



Алла Єфремова каже: серед зібраних книг є художнє видання "Син полка" Валентина Катаєва, яке, з її слів, пропагує радянські ідеї.



"Це ж ідея великої Росії, ідея того, що російське – це важливо. А на сьогодні той, хто усвідомив, більше стали читати українську літературу", – каже директорка бібліотеки.



Одна з тих, хто приносив книги і журнали російською мовою, – художниця Олена Звягінцева. Жінка проводить майстеркласи для дітей у бібліотеці і довідалася про акцію.



"Подивитися на цю літературу, навіть мистецького змісту немає, вона була на стільки просякнута тією пропагандою. Багато книг віддаємо заради того, щоб їх не палити, а на макулатуру. Хай вони перейдуть на користь Україні", – сказала художниця.



Читачка Діана Кравчук про збір російськомовної літератури на макулатуру тільки довідалася, тому ще нічого не приносила. Сама ж, каже, любить читати історичну літературу.



"Змінила відношення до української книжки, до українських забутих письменників, яких раніше не пропагували. Один з них – Григір Тютюнник", – додала лучанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках акції "Скажи "Ні" російській літературі" за чотири місяці у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва зібрали майже дві тонни книг на макулатуру.Про це розповіла Суспільному директорка бібліотекиЗбір книг наразі продовжили.Зі слів директорки бібліотеки, усі зібрані російські книги утилізували та вторгували 7 тисяч 10 гривень. Гроші перерахували на ЗСУ.Зараз на полицях для читачів є книжки лише українською. Частину російських здали на макулатуру, решта – у сховищах.Алла Єфремова каже: серед зібраних книг є художнє видання "Син полка" Валентина Катаєва, яке, з її слів, пропагує радянські ідеї."Це ж ідея великої Росії, ідея того, що російське – це важливо. А на сьогодні той, хто усвідомив, більше стали читати українську літературу", – каже директорка бібліотеки.Одна з тих, хто приносив книги і журнали російською мовою, – художниця. Жінка проводить майстеркласи для дітей у бібліотеці і довідалася про акцію."Подивитися на цю літературу, навіть мистецького змісту немає, вона була на стільки просякнута тією пропагандою. Багато книг віддаємо заради того, щоб їх не палити, а на макулатуру. Хай вони перейдуть на користь Україні", – сказала художниця.Читачкапро збір російськомовної літератури на макулатуру тільки довідалася, тому ще нічого не приносила. Сама ж, каже, любить читати історичну літературу."Змінила відношення до української книжки, до українських забутих письменників, яких раніше не пропагували. Один з них – Григір Тютюнник", – додала лучанка.

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