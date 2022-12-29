У луцькій лікарні відремонтували кабінет для рентгену. ФОТО
Сьогодні, 15:55
В одному з медичних закладів Луцька мерія допомогла відремонтувати приміщення, де знаходиться новий сучасний рентгенапарат.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Без цього ремонту апарат не можна було запускати в роботу, тому що обладнання – специфічне і вимоги до ремонту також специфічні.
"Необхідно протирадіаційні двері, спеціальна барієва штукатурка, спеціальний лінолеум. Все це коштує чималих коштів. Тому, щоб якомога швидше запустити це обладнання, допомогли відремонтувати приміщення, аби пацієнти, у тому числі наші військові, отримували допомогу якомога швидше, в найбільш якісних умовах, на більш сучасному апараті", - написав він.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Без цього ремонту апарат не можна було запускати в роботу, тому що обладнання – специфічне і вимоги до ремонту також специфічні.
"Необхідно протирадіаційні двері, спеціальна барієва штукатурка, спеціальний лінолеум. Все це коштує чималих коштів. Тому, щоб якомога швидше запустити це обладнання, допомогли відремонтувати приміщення, аби пацієнти, у тому числі наші військові, отримували допомогу якомога швидше, в найбільш якісних умовах, на більш сучасному апараті", - написав він.
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