У луцькій лікарні відремонтували кабінет для рентгену. ФОТО

У луцькій лікарні відремонтували кабінет для рентгену. ФОТО
В одному з медичних закладів Луцька мерія допомогла відремонтувати приміщення, де знаходиться новий сучасний рентгенапарат.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Без цього ремонту апарат не можна було запускати в роботу, тому що обладнання – специфічне і вимоги до ремонту також специфічні.

"Необхідно протирадіаційні двері, спеціальна барієва штукатурка, спеціальний лінолеум. Все це коштує чималих коштів. Тому, щоб якомога швидше запустити це обладнання, допомогли відремонтувати приміщення, аби пацієнти, у тому числі наші військові, отримували допомогу якомога швидше, в найбільш якісних умовах, на більш сучасному апараті", - написав він.
У луцькій лікарні відремонтували кабінет для рентгену. ФОТО
У луцькій лікарні відремонтували кабінет для рентгену. ФОТО

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Теги: рентген, Луцьк, ремонт
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