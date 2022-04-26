На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень

На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень
На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень з різних куточків України: як про зниклих військових, так і про цивільних.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«Гарячі лінії Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують приймати дзвінки від людей, чиї рідні довгий час не виходять на зв’язок», – йдеться у повідомленні.

Від початку роботи до кол-центру звернулося понад 50 тисяч громадян, які шукають своїх близьких. Звернення надходять з різних куточків України як про зниклих військових, так і про цивільних.

«На нашу гарячу лінію люди можуть повідомити про зниклу особу особисто телефоном або відправити текстове повідомлення, яке наші фахівці опрацюють і внесуть дані в єдину базу. Ті, хто звертається до нас, не тільки передають дані, але й отримують різного роду консультації від працівників гарячих ліній. Пам’ятайте, що для розшуку важлива кожна деталь!», – зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У Мінреінтеграції нагадали: якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, можете звернутися на гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж написати у WhatsApp/Viber/Telegram на номер: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклого можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

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Теги: безвісти зниклі, війна, українці
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