На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень
Сьогодні, 15:28
На гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень з різних куточків України: як про зниклих військових, так і про цивільних.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
«Гарячі лінії Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують приймати дзвінки від людей, чиї рідні довгий час не виходять на зв’язок», – йдеться у повідомленні.
Від початку роботи до кол-центру звернулося понад 50 тисяч громадян, які шукають своїх близьких. Звернення надходять з різних куточків України як про зниклих військових, так і про цивільних.
«На нашу гарячу лінію люди можуть повідомити про зниклу особу особисто телефоном або відправити текстове повідомлення, яке наші фахівці опрацюють і внесуть дані в єдину базу. Ті, хто звертається до нас, не тільки передають дані, але й отримують різного роду консультації від працівників гарячих ліній. Пам’ятайте, що для розшуку важлива кожна деталь!», – зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
У Мінреінтеграції нагадали: якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, можете звернутися на гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж написати у WhatsApp/Viber/Telegram на номер: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклого можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
«Гарячі лінії Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують приймати дзвінки від людей, чиї рідні довгий час не виходять на зв’язок», – йдеться у повідомленні.
Від початку роботи до кол-центру звернулося понад 50 тисяч громадян, які шукають своїх близьких. Звернення надходять з різних куточків України як про зниклих військових, так і про цивільних.
«На нашу гарячу лінію люди можуть повідомити про зниклу особу особисто телефоном або відправити текстове повідомлення, яке наші фахівці опрацюють і внесуть дані в єдину базу. Ті, хто звертається до нас, не тільки передають дані, але й отримують різного роду консультації від працівників гарячих ліній. Пам’ятайте, що для розшуку важлива кожна деталь!», – зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
У Мінреінтеграції нагадали: якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, можете звернутися на гарячу лінію: 0 800 339 247 або ж написати у WhatsApp/Viber/Telegram на номер: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклого можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
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