Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади

Михайло Діанов передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна Романа Григоряна, який служив у волинській бригаді.



Про це



"Це один з тисяч героїв війни. Роман Григорян. Він - з Хмельниччини, майже земляк. Ще й батько доньки. Він бився на східному напрямку у лавах 14-ої бригади імені Князя Романа. Під тим самим Бахмутом в липні він потрапив під касету. Втратив праву руку і праву ногу. Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше 2 млн грн з ваших донатів. Якщо точно - 52 313 доларів", - пише Діанов.



Михайло розповів, що дізнався про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію.



"Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку. Сподіваюсь, нам ще випаде можливість поспілкуватись особисто", - зазначає захисник "Азовсталі".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник «Азовсталі»передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна, який служив у волинській бригаді.Про це повідомив Михайло Діанов."Це один з тисяч героїв війни. Роман Григорян. Він - з Хмельниччини, майже земляк. Ще й батько доньки. Він бився на східному напрямку у лавах 14-ої бригади імені Князя Романа. Під тим самим Бахмутом в липні він потрапив під касету. Втратив праву руку і праву ногу. Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше 2 млн грн з ваших донатів. Якщо точно - 52 313 доларів", - пише Діанов.Михайло розповів, що дізнався про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію."Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку. Сподіваюсь, нам ще випаде можливість поспілкуватись особисто", - зазначає захисник "Азовсталі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію