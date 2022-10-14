Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади

Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади
Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов передав понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для воїна Романа Григоряна, який служив у волинській бригаді.

Про це повідомив Михайло Діанов.

"Це один з тисяч героїв війни. Роман Григорян. Він - з Хмельниччини, майже земляк. Ще й батько доньки. Він бився на східному напрямку у лавах 14-ої бригади імені Князя Романа. Під тим самим Бахмутом в липні він потрапив під касету. Втратив праву руку і праву ногу. Завдяки вашій допомозі мені, Роману в ці дні в Міннеаполісі (США) ставлять якісні біонічні протези. На це я передав трохи більше 2 млн грн з ваших донатів. Якщо точно - 52 313 доларів", - пише Діанов.

Михайло розповів, що дізнався про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію.

"Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку. Сподіваюсь, нам ще випаде можливість поспілкуватись особисто", - зазначає захисник "Азовсталі".
Звільнений з полону Михайло Діанов передав 2 мільйони на протези воїну волинської бригади



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Теги: Діанов, волинська бригада, кошти
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