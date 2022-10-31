Судитимуть 20-річного лучанина, який продавав неіснуючу військову амуніцію

Судитимуть 20-річного лучанина, який продавав неіснуючу військову амуніцію
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем Луцька шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, молодик розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж військової амуніції.

Упродовж вересня-жовтня він ошукав 20 громадян (11 із яких – військовослужбовці ЗСУ), беручи з них оплату за неіснуючий товар на банківську картку й ніякого товару, звісно, не надсилаючи.

Таким чином він завдав потерпілим майнової шкоди на понад 105 тисяч гривень.

Подальшу долю спритника вирішуватиме суд.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: військова амуніція, шахрай, Луцьк, сусд
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