Судитимуть 20-річного лучанина, який продавав неіснуючу військову амуніцію

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем Луцька шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, молодик розмістив у соціальній мережі «Facebook» неправдиве оголошення про продаж військової амуніції.Упродовж вересня-жовтня він ошукав 20 громадян (11 із яких – військовослужбовці ЗСУ), беручи з них оплату за неіснуючий товар на банківську картку й ніякого товару, звісно, не надсилаючи.Таким чином він завдав потерпілим майнової шкоди на понад 105 тисяч гривень.Подальшу долю спритника вирішуватиме суд.Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.