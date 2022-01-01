Шахрай з Луцька продавав неіснуючу військову амуніцію

У Луцьку шахрай через Інтернет під приводом продажу військового одягу обдурив 20 громадян з різних населених пунктів України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Лучанин шляхом обману видурив у людей понад 100 тисяч гривень.Оперативники Луцького районного управління поліції встановили, що до злочину причетний 20-річний житель обласного центру. Чоловік розміщував оголошення на одному із сайтів щодо продажу військового одягу та амуніції.За умовами продажу покупець переказував необхідну суму на рахунок псевдопродавця. Після чого люди залишались без придбаного товару і без грошей.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та оголосили лучанину про підозру у скоєному. Під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили сім картки та банківські картки на які здійснювались грошові перекази потерпілими. Триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясують усі обставини скоєння злочинів та перевірять зловмисника на причетність до інших правопорушень.