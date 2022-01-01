На Донбасі загинув лучанин Леонід Олексюк

Олексюк Леонід Анатолійович.



Про це Ігор Поліщук.



Його призвали на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року до складу військової частини на посаду номер обслуги розрахунку мінометного взводу мінометної батареї.



Солдат Олексюк Леонід Анатолійович загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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