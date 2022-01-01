На Донбасі загинув лучанин Леонід Олексюк
Сьогодні, 11:50
На війні із Росією загинув 51-річний лучанин Олексюк Леонід Анатолійович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Його призвали на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року до складу військової частини на посаду номер обслуги розрахунку мінометного взводу мінометної батареї.
Солдат Олексюк Леонід Анатолійович загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Його призвали на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року до складу військової частини на посаду номер обслуги розрахунку мінометного взводу мінометної батареї.
Солдат Олексюк Леонід Анатолійович загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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