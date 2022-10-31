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На півночі Молдови впала російська ракета: є пошкодження будинків. ОНОВЛЕНО

На півночі Молдови впала російська ракета: є пошкодження будинків. ОНОВЛЕНО
У Молдові вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною.

У відомстві зазначили, що, за даними української влади, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

"Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації", - йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 11.48

Як повідомили у МВС країни, постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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