ЗСУ за добу знищили 620 окупантів, літак і гелікоптер





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 686 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,

артилерійських систем – 1 728 (+4) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засобів ППО ‒ 197 (+0) од,

літаків – 275 (+1) од,

гелікоптерів – 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 154 (+0).



Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 686 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,артилерійських систем – 1 728 (+4) од,РСЗВ – 383 (+0) од,засобів ППО ‒ 197 (+0) од,літаків – 275 (+1) од,гелікоптерів – 253 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 154 (+0).Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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