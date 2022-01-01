ЗСУ за добу знищили 620 окупантів, літак і гелікоптер
Сьогодні, 11:30
Станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 686 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,
артилерійських систем – 1 728 (+4) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
літаків – 275 (+1) од,
гелікоптерів – 253 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 686 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,
артилерійських систем – 1 728 (+4) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
літаків – 275 (+1) од,
гелікоптерів – 253 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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