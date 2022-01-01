Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО





Про це



Збуджуючі засоби не згадувались у товаросупровідних документах. Окрім понад 6 тисяч упаковок цих добавок, у вантажі ще виявили 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації.



Натомість, у збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів. Ними, схоже, компенсували вагові показники товару, який прямував в Україну з Польщі. Підміну виявили у ході повного митного огляду транспортного засобу з перерахунком та відкриттям вантажних місць.



Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про найменування чи кількість товару під час його переміщення на митну територію України тягне за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Тож увесь незаявлений до оформлення крам вартістю понад 2,8 млн грн тимчасово вилучений на склад митного органу. Складено протокол та розпочато провадження у справі про порушення митних правил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Партію біологічно активних харчових добавок на кшталт «Секретний рецепт палацу», «Римські ночі», «Березнева кицька» затримали днями волинські митники на посту «Ягодин».Про це повідомляє Волинська митниця.Збуджуючі засоби не згадувались у товаросупровідних документах. Окрім понад 6 тисяч упаковок цих добавок, у вантажі ще виявили 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації.Натомість, у збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів. Ними, схоже, компенсували вагові показники товару, який прямував в Україну з Польщі. Підміну виявили у ході повного митного огляду транспортного засобу з перерахунком та відкриттям вантажних місць.Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про найменування чи кількість товару під час його переміщення на митну територію України тягне за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Тож увесь незаявлений до оформлення крам вартістю понад 2,8 млн грн тимчасово вилучений на склад митного органу. Складено протокол та розпочато провадження у справі про порушення митних правил.

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