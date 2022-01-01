Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО

Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Партію біологічно активних харчових добавок на кшталт «Секретний рецепт палацу», «Римські ночі», «Березнева кицька» затримали днями волинські митники на посту «Ягодин».

Про це повідомляє Волинська митниця.

Збуджуючі засоби не згадувались у товаросупровідних документах. Окрім понад 6 тисяч упаковок цих добавок, у вантажі ще виявили 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації.

Натомість, у збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кг чохлів до мобільних телефонів. Ними, схоже, компенсували вагові показники товару, який прямував в Україну з Польщі. Підміну виявили у ході повного митного огляду транспортного засобу з перерахунком та відкриттям вантажних місць.
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО

Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про найменування чи кількість товару під час його переміщення на митну територію України тягне за собою штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Тож увесь незаявлений до оформлення крам вартістю понад 2,8 млн грн тимчасово вилучений на склад митного органу. Складено протокол та розпочато провадження у справі про порушення митних правил.
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО

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Теги: Ягодин, збуджуючі засоби, добавки
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