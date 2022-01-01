Курс валют у Луцьку 31 жовтня
Сьогодні, 10:40
31 жовтня готівковий курс долара становить 39.57.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.24.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.24.
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