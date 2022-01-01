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Сьогодні ППО збила 44 із понад пів сотні російських ракет

Сьогодні ППО збила 44 із понад пів сотні російських ракет
Сьогодні вранці, 31 жовтня, протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил.

"О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться в повідомленні.

44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5".

Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.


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Теги: Росія, Україна, війна
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