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У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт

У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт
У Хмельницькій області зафіксували падіння уламків ракет.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними, потерпілих немає.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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