У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт
Сьогодні, 09:59
У Хмельницькій області зафіксували падіння уламків ракет.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними, потерпілих немає.
"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними, потерпілих немає.
"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт
Сьогодні, 09:59
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