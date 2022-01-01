У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт





Про це Сергій Гамалій. За попередніми даними, потерпілих немає.



"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькій області зафіксували падіння уламків ракет.Про це повідомив голова ОВА. За попередніми даними, потерпілих немає."Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні

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