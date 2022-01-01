Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, частина столиці знеструмлена





Про це Олексій Кулеба.



"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повідомленні.



Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Деталіше - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 31 жовтня, під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.Про це повідомив голова Київської ОВА"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повідомленні.Згодом мер Києваповідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Деталіше - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію