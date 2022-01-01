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Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, частина столиці знеструмлена

Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, частина столиці знеструмлена
Сьогодні вранці, 31 жовтня, під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Деталіше - згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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