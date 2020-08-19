Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів





Про це Наталя Островська.



“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська.



Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.Про це повідомила журналістка“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська.Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

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