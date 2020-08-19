Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
Сьогодні, 08:00
В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це повідомила журналістка Наталя Островська.
“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська.
Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила журналістка Наталя Островська.
“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська.
Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
Сьогодні, 08:00
З листопада волинянам забороняють рибалити у зимувальних ямах
Сьогодні, 05:35
Медіа