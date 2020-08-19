Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів

Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомила журналістка Наталя Островська.

“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська.

Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прапор, США, аукціон, автографи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: пошкодили об'єкти критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:00
Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, частина столиці знеструмлена
Сьогодні, 08:50
Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
Сьогодні, 08:00
В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 06:47
З листопада волинянам забороняють рибалити у зимувальних ямах
Сьогодні, 05:35
Схожі новини
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»* Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
19 серпень, 2020, 16:32
Для максимальної зручності: майданчик компанії «Intertrade авто з США» – тепер поруч із сервісним центром* Для максимальної зручності: майданчик компанії «Intertrade авто з США» – тепер поруч із сервісним центром*
29 травень, 2020, 16:25
США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару США досі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару
25 жовтень, 02:12
США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів США нададуть Україні боєприпаси і транспорт на 725 мільйонів доларів
15 жовтень, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сьогодні графіки погодинних відключень застосовуватись не будуть. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:09
 0
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: пошкодили об'єкти критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:00
 0
Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Києва, частина столиці знеструмлена
Сьогодні, 08:50
 0
Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
Сьогодні, 08:00
 0
В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 06:47
 0
Медіа
відео
1/8