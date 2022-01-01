З листопада волинянам забороняють рибалити у зимувальних ямах





Про це повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі.



У цей період любительська риболовля дозволена на ділянках поза межами зимувальних ям. При цьому, дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.



Перелік зимувальних ям зазначили у



За добування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП, штраф – до 170 грн. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову - ч. 4 ст. 85 КУпАП, штраф - до 680 грн.



Крім штрафу, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину відповідно до такс: сом – 5 117 грн, сазан – 3 706 грн, товстолоб – 3 638 грн, судак – 3 587 грн, білий амур – 3 553 грн, щука – 3 468 грн, окунь – 3 162, лящ – 1 649 грн, карась сріблястий – 1 581 грн, тарань (плітка), краснопірка, плоскирка – 1 564 грн, рак – 3 332 грн та інші.



Також відповідно до п. 4.11. Правил рибальства існують мінімальні розміри риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями. Так, мінімальний розмір дозволеного для вилову сома становить 70 см, судака – 40 см, сазана і щуки – по 35 см, ляща – 32 см, білизни – 30 см, головня – 24 см, синця – 22 см, лина – 20 см, плітки – 18 см, рака – 10 см та інші.



Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.



Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля: 067 360 7840.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з 1 листопада розпочинається заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до нерестової заборони 2023 року.Про це повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі.У цей період любительська риболовля дозволена на ділянках поза межами зимувальних ям. При цьому, дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.Перелік зимувальних ям зазначили у наказі За добування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП, штраф – до 170 грн. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову - ч. 4 ст. 85 КУпАП, штраф - до 680 грн.Крім штрафу, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину відповідно до такс: сом – 5 117 грн, сазан – 3 706 грн, товстолоб – 3 638 грн, судак – 3 587 грн, білий амур – 3 553 грн, щука – 3 468 грн, окунь – 3 162, лящ – 1 649 грн, карась сріблястий – 1 581 грн, тарань (плітка), краснопірка, плоскирка – 1 564 грн, рак – 3 332 грн та інші.Також відповідно до п. 4.11. Правил рибальства існують мінімальні розміри риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями. Так, мінімальний розмір дозволеного для вилову сома становить 70 см, судака – 40 см, сазана і щуки – по 35 см, ляща – 32 см, білизни – 30 см, головня – 24 см, синця – 22 см, лина – 20 см, плітки – 18 см, рака – 10 см та інші.Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля: 067 360 7840.

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