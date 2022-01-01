Чому вживати алкоголь перед сном небезпечно
Сьогодні, 04:30
Перед сном категорично заборонено вживати алкогольні напої.
Про це попередив психіатр-нарколог Віталій Холдін, пише UkrHealth.
За його словами, у людини, яка випила алкоголь, знижується тонус м’язів язика, а також глотки та м’якого піднебіння. Як пояснив Холдін, сон такої людини супроводжується хропінням та синдромом апное, який характеризується припиненням легеневої вентиляції під час сну більш ніж на 10 секунд. Тобто йдеться про тимчасове припинення дихання.
“В результаті від кисневого голодування страждає мозок і серце, – попередив лікар, – підвищується ризик раптової смерті”.
Крім того, алкоголь порушує фази сну, і це погіршує його якість. Людина, що випила на ніч, вранці відчуває головний біль і слабкість. Крім того, алкоголь має сечогінний ефект і змушує людину прокидатися по кілька разів за ніч. У результаті організм не встигає відновитись до ранку, констатував Холдін.
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Про це попередив психіатр-нарколог Віталій Холдін, пише UkrHealth.
За його словами, у людини, яка випила алкоголь, знижується тонус м’язів язика, а також глотки та м’якого піднебіння. Як пояснив Холдін, сон такої людини супроводжується хропінням та синдромом апное, який характеризується припиненням легеневої вентиляції під час сну більш ніж на 10 секунд. Тобто йдеться про тимчасове припинення дихання.
“В результаті від кисневого голодування страждає мозок і серце, – попередив лікар, – підвищується ризик раптової смерті”.
Крім того, алкоголь порушує фази сну, і це погіршує його якість. Людина, що випила на ніч, вранці відчуває головний біль і слабкість. Крім того, алкоголь має сечогінний ефект і змушує людину прокидатися по кілька разів за ніч. У результаті організм не встигає відновитись до ранку, констатував Холдін.
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