Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область
Сьогодні, 02:00
Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області – Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
По Краснопільській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів 82 мм калібру 12 разів. Внаслідок обстрілу поранено жінку. У неї зафіксовано мінно-вибухову травму, лікарі витягли з її голови уламок. Нині життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.
Середино-Будську громаду російська армія обстріляла також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 парафій. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль в одному із сіл.
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Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
По Краснопільській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів 82 мм калібру 12 разів. Внаслідок обстрілу поранено жінку. У неї зафіксовано мінно-вибухову травму, лікарі витягли з її голови уламок. Нині життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.
Середино-Будську громаду російська армія обстріляла також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 парафій. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль в одному із сіл.
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