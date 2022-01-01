31 жовтня на Волині: гортаючи календар

Анна Степанюк (на фото), журналісти Ольга Гембік та Назар Вальчук.



Крім того, особисте свято відзначає громадський діяч Петро Лавринюк.



31 жовтня іменини святкують Іосифи.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні, 31 жовтня, святкують волейболістка(на фото), журналіститаКрім того, особисте свято відзначає громадський діяч31 жовтня іменини святкують Іосифи.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

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