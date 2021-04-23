Як у Луцьку реабілітується військовий з Дніпропетровщини, який отримав контузію. ФОТО. ВІДЕО

Як у Луцьку реабілітується військовий з Дніпропетровщини, який отримав контузію. ФОТО. ВІДЕО
Андрій Подгорний – військовослужбовець з Дніпропетровщини. Зараз відновлюється в одному з лікувальних закладів Луцька.

Суспільному чоловік розповів, що взяв до рук гітару, бо так порадив психолог.

Тепер чоловік нерозлучний з інструментом. Пригадує: вперше узяв гітару до рук в 14 років. Хобі переросло у творчість, написання пісень і виступи на фестивалях.
Як у Луцьку реабілітується військовий з Дніпропетровщини, який отримав контузію. ФОТО. ВІДЕО

19-річним юнаком під час строкової служби чоловік був на афганській війні. У квітні 2022-го знову довелося воювати. Став солдатом розвідроти, а 8 серпня на позиціях отримав контузію.

Нині чоловік реабілітується в одному з медичних закладів Луцька. Тут лікар порадив грати на гітарі, бо це заспокоює.

"Психолог сказав мені: “Сиди, грай, це буде тебе заспокоювати”. І при контузії, буває, як перенервуєш і починаєш трішки заїкатися, музика і пісні будуть тобі допомагати", – розповідає військовий.
Як у Луцьку реабілітується військовий з Дніпропетровщини, який отримав контузію. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку до Дня захисників і захисниць України чоловік вперше написав пісню українською мовою і присвятив її своїм побратимам.

Вдома Андрія Подгорного чекають 18-річний син та дружина. Каже: після одужання повернеться на поле бою та надалі захищатиме свою землю від ворога.


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Теги: Погорний, реабілітація, Луцьк
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