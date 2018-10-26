Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО

Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО
Сьогодні, 30 жовтня, з Волинського обласного перинатального центру виписали Ларису Сімончук, вдову загиблого військового з Волині. Жінка народила донечку.

Про це розповідають у Волинському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки.

Нажаль, зустріти новоспечену матусю з маленькою донечкою не зміг військовослужбовець Ігор Сімончук.
Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО

Воїн 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого сержант Ігор Сімончук з Затурців Володимирського району загинув як Герой 6 вересня цього року, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України від рашистських окупантів на Харківщині.

Зустрічати молоду породіллю прийшли найближчі родичі на друзі.

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Теги: вдова, Сімончук, народила доньку, Луцьк
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