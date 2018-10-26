Дружина загиблого Героя з Волині народила доньку. ФОТО
Сьогодні, 22:11
Сьогодні, 30 жовтня, з Волинського обласного перинатального центру виписали Ларису Сімончук, вдову загиблого військового з Волині. Жінка народила донечку.
Про це розповідають у Волинському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки.
Нажаль, зустріти новоспечену матусю з маленькою донечкою не зміг військовослужбовець Ігор Сімончук.
Воїн 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого сержант Ігор Сімончук з Затурців Володимирського району загинув як Герой 6 вересня цього року, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України від рашистських окупантів на Харківщині.
Зустрічати молоду породіллю прийшли найближчі родичі на друзі.
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Про це розповідають у Волинському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки.
Нажаль, зустріти новоспечену матусю з маленькою донечкою не зміг військовослужбовець Ігор Сімончук.
Воїн 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого сержант Ігор Сімончук з Затурців Володимирського району загинув як Герой 6 вересня цього року, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України від рашистських окупантів на Харківщині.
Зустрічати молоду породіллю прийшли найближчі родичі на друзі.
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