Загинули волинські воїни – Олександр Положевець та Ігор Сімончук
Сьогодні, 08:10
На російсько-українській війні загинули двоє військових з Волині.
Свої життя віддали Олександр Положевець з села Положеве Шацької громади та Ігор Сімончук із Затурцівської громади.
Про це повідомили на офіційних сторінках громад у фейсбуці.
Відомо, що Олександр Положевець з 2019 року захищав Україну від російського агресора, проходячи військову службу за контрактом у військовій частині 1008. Йому було 24 роки.
Ігор Сімончук загинув під Харковом.
Про час і дату прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих воїнів!
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Свої життя віддали Олександр Положевець з села Положеве Шацької громади та Ігор Сімончук із Затурцівської громади.
Про це повідомили на офіційних сторінках громад у фейсбуці.
Відомо, що Олександр Положевець з 2019 року захищав Україну від російського агресора, проходячи військову службу за контрактом у військовій частині 1008. Йому було 24 роки.
Ігор Сімончук загинув під Харковом.
Про час і дату прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих воїнів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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