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Загинули волинські воїни – Олександр Положевець та Ігор Сімончук

Загинули волинські воїни – Олександр Положевець та Ігор Сімончук
На російсько-українській війні загинули двоє військових з Волині.

Свої життя віддали Олександр Положевець з села Положеве Шацької громади та Ігор Сімончук із Затурцівської громади.

Про це повідомили на офіційних сторінках громад у фейсбуці.

Відомо, що Олександр Положевець з 2019 року захищав Україну від російського агресора, проходячи військову службу за контрактом у військовій частині 1008. Йому було 24 роки.

Ігор Сімончук загинув під Харковом.

Про час і дату прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих воїнів!

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Теги: Олександр Положевець, Ігор Сімончук, загибель
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