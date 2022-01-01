Загинули волинські воїни – Олександр Положевець та Ігор Сімончук





Свої життя віддали Олександр Положевець з села Положеве Шацької громади та Ігор Сімончук із Затурцівської громади.



Про це повідомили на офіційних сторінках громад у фейсбуці.



Відомо, що Олександр Положевець з 2019 року захищав Україну від російського агресора, проходячи військову службу за контрактом у військовій частині 1008. Йому було 24 роки.



Ігор Сімончук загинув під Харковом.



Про час і дату прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблих воїнів!



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