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Розпочалася нова стадія війни: Жданов пояснив, що це означає і що буде далі

Розпочалася нова стадія війни: Жданов пояснив, що це означає і що буде далі
Початок контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку є пераламним моментом у війні, а це можна вважати, що розпочалася третя стадія війни.

До цього все літо українська армія вела позиційну війну.

Про це розповів військовий ескперт Олег Жданов, повідомляє ТСН.

"День контрнаступу ЗСУ на Харківщину можна вважати початком переламного моменту і переходом війни до третьої стадії. В стадію контрнаступальних дій ЗСУ. Це буде не так швидко, як нам хочеться, поступово, але сам факт, що ми уже почали вирішувати питання по розгрому російських військ та звільненню нашої території. До цього в нас був етап позиційної війни. Все літо ми провели в цій стадії, навіть трохи відступали", - зазначив він.

Жданов підкреслив, що через українські контрнаступальні дії російська армія переходить до тактики терористичних дій щодо мирного населення.

"У зв'язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонській області підрозділи ЗС РФ переходять до тактики терористичних дій щодо мирного населення. Зокрема, у с. Велика Олександрівка окупанти використовують людей в якості "живого щита". Таким чином вони не дають українським військам проводити штурмові дії", - додав він.


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Теги: Олег Жданов
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