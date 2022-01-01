На Сумщині ракета поцілила в терапевтичне відділення: вісім людей поранені

Унаслідок російського ракетного удару по Великій Писарівці на Сумщині поранені восьмеро людей.Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації«Вибух у Великій Писарівці пролунав сьогодні близько девʼятої ранку. Поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості. Медики нині надають допомогу», — написав очільник ОВА.Він зауважив, що ракета влучила в терапевтичне відділення лікарні. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджено стіни, вибито вікна з рамами, згоріло майно всередині.Постраждала від вибуху і будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців і дитсадок, що поруч із лікарнею.У будівлі дитсадку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок, котельня, приміщення всіяні склом від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі в дитсадку — дітей у садку не було.