10 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у ексдепутата Волинської обласної ради Віктора Коротуна (на фото).
Іменинниками 10 вересня є: Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».
10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».
Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.
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Іменинниками 10 вересня є: Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».
10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».
Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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