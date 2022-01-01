Про звільнену Балаклію і знищену «Москву»: добрі новини від ВолиньPost за 9 вересня

3 і 4 вересня в місті Ковель відбувся восьмий осінній турнір з футболу "Kovel Cup Time" серед дітей 2009 р.н. У змаганнях брали участь 10 команд.На закритті фестивалю всі команди отримали кубок, кожна дитина та тренер отримали медаль за участь, подарунки від організаторів, а переможці ще й цінні презенти.Кращими гравцем турніру став футболіст "Волині"Люди вздовж доріг радісно махають, побачивши машини ЗСУ, а жителі звільненого міста зі сльозами обіймають українських військових.На одному з відео жінки зі сльозами, що вийшли з під'їзду, обіймають і дякують військовим, пропонують їм оладки. На другому відео боєць знімає людей, які стоять уздовж дороги та радісно махають визволителям.Долучитися до допомоги ЗСУ може кожен. Для цього потрібно принести несправні джерела безперебійного живлення (UPS) будь-якої потужності, сонячні панелі та акумуляторні елементи живлення в університет.Збройні сили України за минулу добу ліквідували 650 окупантів. Загальні бойові втрати Росії на 9 вересня орієнтовно склали:особового складу - близько 51900 (+650) осіб;танків - 2122 (+10);бойових броньованих машин - 4575 (+18);артилерійських систем - 1237 (+11);РСЗВ - 306 (+1);засоби ППО - 159 (+0);літаків - 239 (+0);гелікоптерів - 211 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 888 (+4);крилатих ракет - 214 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55);спеціальної техніки - 114 (+4).Інформацію про те, що українці виявили РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць її старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно знаходилася там, де її виявив екіпаж.Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівкі необхідні засоби. А у четвер, 8 вересня, о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням."Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят"."Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!"- йдеться у повідомленні відомства.Золоту медаль на дистанції С-2 1 000 метрів здобув в категорії каное-одиночка, "срібло" на дистанції С-4 mix 500 метрів отримала"Бронзу" виборолита, які змагалися в категорії каное-двійка на дистанції С-2 1000 метрів. У категорії байдарка-двійка "бронзу" отрималитана дистанції К-2 1000 метрів.На дистанції С-4 1000 метрів третє місце посіли Павло Борсук,На початку вересня ввийшла книга «Тільки нікому про це не кажи». Авторка приїхала з Франції та влаштувала невеличкий тур з презентаціями. Серед міст, куди приїде відома письменниця й Луцьк.Зустріч відбудеться 12 вересня о 18.30 у Музеї Сучасного українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).Модератором виступатиме директорка фестивалю «Фронтера»Вхід – донейт від 200 грн на авто для ЗСУ.Уявіть, тікають в ліси! А ще крадуть у місцевих велосипеди і моторолери і тікають світ за очі.Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Сподіваємося, їм сподобається концерт Кобзона, на який їм подарували квитки наші захисники і захисниці. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.Про це йшлося у зверненні Зеленського наприкінці 198-го дня війни.Пряма мова:«На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей.Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі.Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога.Дякую й бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади.Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни.Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині».