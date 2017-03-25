СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО

СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО
Служба безпеки України опублікувала фото зачистки міста Балаклія на Харківщині та селища Високопілля на Херсонщині, які деокупували ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

"Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!"- йдеться у повідомленні.

В СБУ опублікували фото з деокупованих міста і селища.

"Йдемо вперед – до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить!", – підсумували в СБУ.
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Балаклія, СБУ, фото, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обстріляла центр Харкова: поранені 3 дітей
Сьогодні, 15:31
В «Устилузі» чоловік хотів підкупити прикордонника, щоб перетнути кордон. ФОТО
Сьогодні, 14:55
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО
Сьогодні, 14:39
Федоров назвав ключ до звільнення всього півдня України
Сьогодні, 14:15
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова
19 липень, 12:50
У Балаклії досі неспокійно. Знаходять боєприпаси, лунають поодинокі вибухи У Балаклії досі неспокійно. Знаходять боєприпаси, лунають поодинокі вибухи
25 березень, 2017, 09:15
Як тренується волинська «Альфа». ФОТО Як тренується волинська «Альфа». ФОТО
08 лютий, 2017, 21:04
Apple звільнила працівників, які поширювали інтимні фото клієнтів Apple звільнила працівників, які поширювали інтимні фото клієнтів
14 жовтень, 2016, 04:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ціни на продукти з початку року зросли на чверть
Сьогодні, 16:00
 0
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі «звільнення територій»
Сьогодні, 15:45
 0
Росія обстріляла центр Харкова: поранені 3 дітей
Сьогодні, 15:31
 0
В «Устилузі» чоловік хотів підкупити прикордонника, щоб перетнути кордон. ФОТО
Сьогодні, 14:55
 0
СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8