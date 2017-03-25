СБУ показала фото зі звільненої Балаклії. ФОТО





Про це повідомляє СБУ у



"Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!"- йдеться у повідомленні.



В СБУ опублікували фото з деокупованих міста і селища.



"Йдемо вперед – до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить!", – підсумували в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України опублікувала фото зачистки міста Балаклія на Харківщині та селища Високопілля на Херсонщині, які деокупували ЗСУ.Про це повідомляє СБУ у Telegram "Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію!"- йдеться у повідомленні.В СБУ опублікували фото з деокупованих міста і селища."Йдемо вперед – до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить!", – підсумували в СБУ.

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