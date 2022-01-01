Федоров назвав ключ до звільнення всього півдня України





Як передає кореспондент Іван Федоров.



Він зазначив, що Мелітополь історично є логістичним вузлом півдня України, тому що через місто проходять дві траси державного значення, тут велика залізнична розв’язка.



"І тому ми чітко розуміємо, що деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього півдня нашої держави. Без деокупації Мелітополя це просто неможливо", - наголосив він.



Що стосується кількості окупантів, які перебувають на території міста, то, за словами Федорова, вона щодня різна, але в цілому в Мелітопольському районі "базуються тисячі одиниць техніки та десятки тисяч одиниць солдатів ворожої армії".



"За останній тиждень їх концентрацію збільшено в Мелітопольському, Василівському районах. На сьогодні досить велика представленість рашистів на нашій території", - сказав Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деокупація міста Мелітополь Запорізької області – ключ до звільнення всього півдня України від російських загарбників.Як передає кореспондент УНІАН , про це на брифінгу сказав міський голова МелітополяВін зазначив, що Мелітополь історично є логістичним вузлом півдня України, тому що через місто проходять дві траси державного значення, тут велика залізнична розв’язка."І тому ми чітко розуміємо, що деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього півдня нашої держави. Без деокупації Мелітополя це просто неможливо", - наголосив він.Що стосується кількості окупантів, які перебувають на території міста, то, за словами Федорова, вона щодня різна, але в цілому в Мелітопольському районі "базуються тисячі одиниць техніки та десятки тисяч одиниць солдатів ворожої армії"."За останній тиждень їх концентрацію збільшено в Мелітопольському, Василівському районах. На сьогодні досить велика представленість рашистів на нашій території", - сказав Федоров.

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