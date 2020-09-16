У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени

У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
Сьогодні, 9 вересня, Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з матерями та дружинами військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками, щоб подякувати їм за їхню жертовність, неоціненний внесок у виховання і підтримку мужніх захисників незалежної України, та вручити державні нагороди.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

“Від себе особисто і від усієї громади хочу висловити вам найщиріші співчуття у зв’язку із загибеллю ваших рідних, – сказав міський голова. – Дякую матерям за те, що народили Героїв, дружинам – за те, що їх підтримували. Саме завдяки таким людям, як ваші сини і чоловіки, у нашому місті зараз відносно спокійно: дітки ходять в садочки і школи, дорослі – працюють, життя продовжується. Хочу також побажати, щоб ці нагороди були для ваших родин гарною згадкою про ту велику любов до України, яку мали в своїх серцях наші Герої, про їхню мужність, жертву і про те, що їхні імена назавжди будуть вписані золотими літерами в історію нашого міста й України”.

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта Путінцева Михайла Сергійовича, який загинув 4 квітня під час ведення бою з російськими окупантами в Запорізькій області.

Нагороду отримала мама загиблого захисника — Карнафель Анна Михайлівна.
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени

Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено солдата Бунчука Миколу Олеговича, життя якого обірвалося 7 березня внаслідок осколкового поранення в районі населеного пункту Дмитрівка Київської області.
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени

Відзнаку отримала мама Героя — Бунчук Юлія Володимирівна.

Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено солдата Пянтковського Сергія Григоровича, який загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени

Нагороду сина отримала мама — Пянтковська Валентина Миколаївна.

Подвиги та імена Героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни, назавжди залишиться в нашій пам’яті.
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени

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Теги: Луцьк, Волинь, Герої, нагороди
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