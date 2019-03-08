Двоє волинянин вивезли у багажнику 14-літнього хлопця у ліс та побили
Сьогодні, 13:20
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом жителям Луцького району повідомлено про підозру у незаконному позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.
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