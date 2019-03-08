Двоє волинянин вивезли у багажнику 14-літнього хлопця у ліс та побили

Двоє волинянин вивезли у багажнику 14-літнього хлопця у ліс та побили
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури двом жителям Луцького району повідомлено про підозру у незаконному позбавленні неповнолітнього волі та заподіянні йому легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, удень 22 серпня 2022 року у селі Лемешів Луцького району двоє молодиків примусили 14-літнього хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли у ліс та побили.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 146 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб незаконне позбавлення волі чи викрадення людини передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, неповнолітній, ліс, побиття, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
Сьогодні, 14:00
На Волині громаді повернули земельну ділянку, вартістю понад 35 мільйонів гривень, за яку не платив орендар
Сьогодні, 13:45
Двоє волинянин вивезли у багажнику 14-літнього хлопця у ліс та побили
Сьогодні, 13:20
У Росії залишилося менше 200 ракет «Іскандерів»
Сьогодні, 13:10
Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Кинули на землю і били: на Волині братів судили за знущання над майстром лісу Кинули на землю і били: на Волині братів судили за знущання над майстром лісу
08 березень, 2019, 11:25
На Волині чоловік викрав автомобіль, який був припаркований поблизу будинку На Волині чоловік викрав автомобіль, який був припаркований поблизу будинку
30 серпень, 11:09
На Волині чоловік побив брата до смерті На Волині чоловік побив брата до смерті
17 серпень, 12:22
Забезпечення волинян дровами: хто зможе отримати безоплатно і на пільгових умовах Забезпечення волинян дровами: хто зможе отримати безоплатно і на пільгових умовах
08 серпень, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Федоров назвав ключ до звільнення всього півдня України
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку матерям загиблих Героїв вручили ордени
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині громаді повернули земельну ділянку, вартістю понад 35 мільйонів гривень, за яку не платив орендар
Сьогодні, 13:45
 0
Двоє волинянин вивезли у багажнику 14-літнього хлопця у ліс та побили
Сьогодні, 13:20
 0
У Росії залишилося менше 200 ракет «Іскандерів»
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8