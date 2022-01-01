Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА
Сьогодні, 12:40
Окупанти з літаків завдали удару по лікарні в Сумській області. Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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