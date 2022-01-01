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Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА

Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА
Окупанти з літаків завдали удару по лікарні в Сумській області. Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА
Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА




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Теги: Росія, Україна, війна
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