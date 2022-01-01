Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА





Про це Дмитро Живицький.



"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти з літаків завдали удару по лікарні в Сумській області. Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.Про це повідомляє голова Сумської ОВА"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні, 9 вересня, після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію