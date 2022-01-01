На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО
Минула доба була гарячою для вогнеборців Волині у прямому розумінні цього слова. У всіх 4 районах краю горіла суха трава, чагарники, очерет та стерня. Загалом за добу 8 вересня рятувальники Волині ліквідували 9 пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Так, о 9:25 у в селі Хотешів Камінь-Каширширськошо району виникла пожежа очерету на площі 1,7 гектари. Пожежу ліквідували працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширширського.
О 10:19 поблизу селища Шацька, що на Ковельщині, виникло загорання сухої трави та чагарників на площі пів гектара, яку загасили працівники 11 ДПРЧ з Шацька.
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

Обідньої пори о 13:37 та 14:00 зафіксовано виникнення ще двох загорань сухотрав’я та чагарників осередками у селиші Стара Вижівка та Туропин Ковельського району. Загальна площа горіння – три гектари. Ці пожежі ліквідовані силами працівників 16 та 17 державних пожежно-рятувальних частин Ковельського гарнізону.

О 21: 11 у селі Цегів Луцького району виникло загорання очерету на площі 1,5 гектари, яке загасили працівники 9 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУДСНС України у Волинській області, яким активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Мар’янівка.
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

А за п’ять хвилин потому о 21:16 вже працівники 13 ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області виїхали на гасіння сухої трави площею 1 гектар у село Северинівка, що у Камінь-Каширському районі.

"У всіх випадках причиною виникнення пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Але не сумнівайтеся, громадяни, всі винні будуть знайдені та відповідатимуть перед законом за зумисні підпали, хай навіть із необережності.
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

Так як заплатять чималі штрафи за вчорашні феєричні підпали двоє мешканців села Лемешів та міста Горохова Луцького району - за підпал сухої трави та пів гектара стерні, а також 50-річний чоловік з села Козлів Володимирського району, який додумався запалити сухотрав’я, очерет та чагарники площею 7 гектарів!!!
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

Вкотре нагадуємо, що за чинним законодавством, порушники правил пожежної безпеки несуть адміністративну та кримінальну відповідальність", - наголошують рятувальники.
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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