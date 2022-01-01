На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО

Минула доба була гарячою для вогнеборців Волині у прямому розумінні цього слова. У всіх 4 районах краю горіла суха трава, чагарники, очерет та стерня. Загалом за добу 8 вересня рятувальники Волині ліквідували 9 пожеж на відкритих територіях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Так, о 9:25 у в селі Хотешів Камінь-Каширширськошо району виникла пожежа очерету на площі 1,7 гектари. Пожежу ліквідували працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширширського.О 10:19 поблизу селища Шацька, що на Ковельщині, виникло загорання сухої трави та чагарників на площі пів гектара, яку загасили працівники 11 ДПРЧ з Шацька.Обідньої пори о 13:37 та 14:00 зафіксовано виникнення ще двох загорань сухотрав’я та чагарників осередками у селиші Стара Вижівка та Туропин Ковельського району. Загальна площа горіння – три гектари. Ці пожежі ліквідовані силами працівників 16 та 17 державних пожежно-рятувальних частин Ковельського гарнізону.О 21: 11 у селі Цегів Луцького району виникло загорання очерету на площі 1,5 гектари, яке загасили працівники 9 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУДСНС України у Волинській області, яким активно допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Мар’янівка.А за п’ять хвилин потому о 21:16 вже працівники 13 ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області виїхали на гасіння сухої трави площею 1 гектар у село Северинівка, що у Камінь-Каширському районі."У всіх випадках причиною виникнення пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Але не сумнівайтеся, громадяни, всі винні будуть знайдені та відповідатимуть перед законом за зумисні підпали, хай навіть із необережності.Так як заплатять чималі штрафи за вчорашні феєричні підпали двоє мешканців села Лемешів та міста Горохова Луцького району - за підпал сухої трави та пів гектара стерні, а також 50-річний чоловік з села Козлів Володимирського району, який додумався запалити сухотрав’я, очерет та чагарники площею 7 гектарів!!!Вкотре нагадуємо, що за чинним законодавством, порушники правил пожежної безпеки несуть адміністративну та кримінальну відповідальність", - наголошують рятувальники.