З 1 жовтня переселенці зможуть отримувати соцпослуги по-новому

З 1 жовтня переселенці зможуть отримувати соцпослуги по-новому
З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери( ЄІСС), завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців", - зазначили в Міністерстві.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах.

"Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася в Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми повинні максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – сказала Верещук.

Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО, а також з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.

Зазначається, що єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, зараз йде підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

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Теги: переселенці, виплати
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