З 1 жовтня переселенці зможуть отримувати соцпослуги по-новому





Про це повідомила



"Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців", - зазначили в Міністерстві.



За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах.



"Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася в Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми повинні максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – сказала Верещук.



Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО, а також з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.



Зазначається, що єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, зараз йде підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери( ЄІСС), завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій."Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців", - зазначили в Міністерстві.За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниоргани соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах."Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася в Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми повинні максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг", – сказала Верещук.Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО, а також з'ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.Зазначається, що єдина інформаційна система соціальної сфери завершує етап тестування у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, зараз йде підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

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