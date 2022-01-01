На Волині легковик збив велосипедиста

На Волині легковик збив велосипедиста
Вчора, 8 вересня, поблизу села Гішин Ковельського району трапилася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На автодорозі поблизу під колеса легковика ВАЗ 2108 потрапив 43-річний велосипедист. За кермом автомобіля перебував 44-річний житель цього ж району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.
На Волині легковик збив велосипедиста

Цього ж дня, по вулиці Гетьмана Мазепи у місті Рожище 49-річний річний водій автомобіля Toyota збив двох неповнолітніх, 14 та 12 років. Діти їхали на електросамокаті у попутному напрямку. Їх також госпіталізували.

За усіма фактами ДТП слідчі розпали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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