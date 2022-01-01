На Волині легковик збив велосипедиста

Вчора, 8 вересня, поблизу села Гішин Ковельського району трапилася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На автодорозі поблизу під колеса легковика ВАЗ 2108 потрапив 43-річний велосипедист. За кермом автомобіля перебував 44-річний житель цього ж району.Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.Цього ж дня, по вулиці Гетьмана Мазепи у місті Рожище 49-річний річний водій автомобіля Toyota збив двох неповнолітніх, 14 та 12 років. Діти їхали на електросамокаті у попутному напрямку. Їх також госпіталізували.За усіма фактами ДТП слідчі розпали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.