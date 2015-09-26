Українські медійники закликали світову спільноту притягнути до відповідальності кремлівських «журналістів»





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Українські журналісти зауважують, що за варварські злочини, скоєні російськими загарбниками на території незалежної України, несуть відповідальність не лише їхні безпосередні виконавці, а й пропагандисти, що породжують спіраль ненависті до всього українського народу.



І додають, що Ольга Скабєєва, Владімір Соловйов, Дмітрій Кісєльов, Маргаріта Сімоньян – лише вершина айсберга зграї брехунів і рейдерів, які прикидаються журналістами. За ними стоять сотні, якщо не тисячі, працівників геббельсівської машини сучасності.



"Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шахрайство, брехня, дезінформація та виправдання вбивств десятків тисяч невинних людей не можуть вважатися журналістикою, а державні центри російської пропаганди ніколи не стануть ЗМІ. Кожен російський пропагандист, що вніс свою лепту в існування цієї фабрики зла, мусить понести цілком виправдану відповідальність у рамках міжнародного трибуналу", - йдеться у заяві.



Додають, що цьогорічний Конгрес Міжнародної Федерації Журналістів (IFJ в Омані визнав, що «більшість «російських ЗМІ» розпалюють істерику та ворожнечу», а Конгрес Європейської Федерації Журналістів (EFJ) відзначив, що серед «осіб, відповідальних за розпалювання війни… – журналісти, керівники, співробітники федеральних і місцевих ЗМІ, які свідомо працювали і працюють на зміцнення диктаторського режиму, порушуючи при цьому всі професійні стандарти».



"Ми закликаємо світові журналістські організації та національні медіа-асоціації різних країн постійно чинити тиск на уряди держав, міжнародні інституції з метою визнання усіх представників/представниць кремлівської машини брехні винуватими в геноциді українського народу та злочинах проти миру та безпеки людства.



Сьогодні світова журналістська спільнота стоїть перед драматичним вибором – витримати натиск пропаганди і зберегти професію, довіру своєї авдиторії чи… дозволити і надалі пропагандистам називати себе журналістами та глумитися над журналістськими стандартами

Але…Світло переможе темряву! Як і Правда – переможе брехню!" наголошують медійники.



Сергій Штурхецький, Незалежна медіа-профспілка України

Сергій Томіленко, Національна спілка журналістів України



Наталія Лигачова, «Детектор медіа»

Оксана Романюк, Інститут масової інформації

Олексій Погорєлов, Комісія з журналістської етики

Оксана Максименюк, Інститут розвитку регіональної преси



Заява відкрита для підписів. Для долучення свого підпису, просять надіслати зголошення про підтримку Заяви української медіа-спільноти на пошту [email protected] у форматі Ім’я/Прізвище/Організація (медіа)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з тривалою повномасштабною агресією країни-терориста РФ проти України представники українських ЗМІ закликають світову спільноту притягнути до відповідальності не лише військовослужбовців російської окупаційної армії, а й так званих “журналістів”, які насправді є рупорами кремлівської пропаганди.Про це йдеться у заяві української медіа-спільноти, опублікованій на сайті НСЖУ.Українські журналісти зауважують, що за варварські злочини, скоєні російськими загарбниками на території незалежної України, несуть відповідальність не лише їхні безпосередні виконавці, а й пропагандисти, що породжують спіраль ненависті до всього українського народу.І додають, що– лише вершина айсберга зграї брехунів і рейдерів, які прикидаються журналістами. За ними стоять сотні, якщо не тисячі, працівників геббельсівської машини сучасності."Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шахрайство, брехня, дезінформація та виправдання вбивств десятків тисяч невинних людей не можуть вважатися журналістикою, а державні центри російської пропаганди ніколи не стануть ЗМІ. Кожен російський пропагандист, що вніс свою лепту в існування цієї фабрики зла, мусить понести цілком виправдану відповідальність у рамках міжнародного трибуналу", - йдеться у заяві.Додають, що цьогорічний Конгрес Міжнародної Федерації Журналістів (IFJ в Омані визнав, що «більшість «російських ЗМІ» розпалюють істерику та ворожнечу», а Конгрес Європейської Федерації Журналістів (EFJ) відзначив, що серед «осіб, відповідальних за розпалювання війни… – журналісти, керівники, співробітники федеральних і місцевих ЗМІ, які свідомо працювали і працюють на зміцнення диктаторського режиму, порушуючи при цьому всі професійні стандарти»."Ми закликаємо світові журналістські організації та національні медіа-асоціації різних країн постійно чинити тиск на уряди держав, міжнародні інституції з метою визнання усіх представників/представниць кремлівської машини брехні винуватими в геноциді українського народу та злочинах проти миру та безпеки людства.Сьогодні світова журналістська спільнота стоїть перед драматичним вибором – витримати натиск пропаганди і зберегти професію, довіру своєї авдиторії чи… дозволити і надалі пропагандистам називати себе журналістами та глумитися над журналістськими стандартамиАле…Світло переможе темряву! Як і Правда – переможе брехню!" наголошують медійники.Наталія Лигачова, «Детектор медіа»Оксана Романюк, Інститут масової інформаціїОлексій Погорєлов, Комісія з журналістської етикиОксана Максименюк, Інститут розвитку регіональної преси

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