На Волині від коронавірусу померла 18-річна





Як розповіла головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко, йдеться про новий підтип відомого штаму Омікрон, пише



За словами лікарки, він вважається менш агресивним, проте більш заразний. На відміну від попередніх штамів цей активно вражає молодь, хвороба не завжди протікає в легкій формі.



«Якщо в липні був лише один летальний випадок серед волинян, то уже в серпні в нас було 7 летальних випадків. На жаль, є люди молоді 18 та 38 років, які мали супутні захворювання і не мали щеплень», – розповідає Наталія Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стрімко набирає обертів нова хвиля Covid-19. Зростає і кількість смертельних випадків.Як розповіла головна державна санітарна лікарка областійдеться про новий підтип відомого штаму Омікрон, пише Конкурент За словами лікарки, він вважається менш агресивним, проте більш заразний. На відміну від попередніх штамів цей активно вражає молодь, хвороба не завжди протікає в легкій формі.«Якщо в липні був лише один летальний випадок серед волинян, то уже в серпні в нас було 7 летальних випадків. На жаль, є люди молоді 18 та 38 років, які мали супутні захворювання і не мали щеплень», – розповідає Наталія Янко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію