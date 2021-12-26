На Волині від коронавірусу померла 18-річна

На Волині від коронавірусу померла 18-річна
На Волині стрімко набирає обертів нова хвиля Covid-19. Зростає і кількість смертельних випадків.

Як розповіла головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко, йдеться про новий підтип відомого штаму Омікрон, пише Конкурент.

За словами лікарки, він вважається менш агресивним, проте більш заразний. На відміну від попередніх штамів цей активно вражає молодь, хвороба не завжди протікає в легкій формі.

«Якщо в липні був лише один летальний випадок серед волинян, то уже в серпні в нас було 7 летальних випадків. На жаль, є люди молоді 18 та 38 років, які мали супутні захворювання і не мали щеплень», – розповідає Наталія Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус, Волинь, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли я був школярем, нам розказували про смертельні випадки грипу
Відповісти
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО
Сьогодні, 12:20
З 1 жовтня переселенці зможуть отримувати соцпослуги по-новому
Сьогодні, 12:10
На Волині від коронавірусу померла 18-річна
Сьогодні, 11:45
На Волині легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 11:27
Українські медійники закликали світову спільноту притягнути до відповідальності кремлівських «журналістів»
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
За тиждень двоє волинян померли від COVID-19 За тиждень двоє волинян померли від COVID-19
17 серпень, 15:38
На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла На Волині за добу зафіксували 462 випадки коронавірусу, одна людина померла
06 лютий, 09:38
126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19 126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19
26 грудень, 2021, 10:42
За добу від коронавірусу померло 8 волинян За добу від коронавірусу померло 8 волинян
04 грудень, 2021, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія з літаків завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі, – ОВА
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували 9 пожеж. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
З 1 жовтня переселенці зможуть отримувати соцпослуги по-новому
Сьогодні, 12:10
 0
На Волині від коронавірусу померла 18-річна
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8