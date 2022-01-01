У Росії залишилося менше 200 ракет «Іскандерів»
Сьогодні, 13:10
В Росії залишилося менше 200 “Іскандерів” і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.
Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
ВІн повідомив, що “Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі.
"Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч.
Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Системи “Калібр”, за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", – зазначив представник воєнної розвідки України.
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Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
ВІн повідомив, що “Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі.
"Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч.
Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Системи “Калібр”, за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", – зазначив представник воєнної розвідки України.
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