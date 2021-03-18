На Волині громаді повернули земельну ділянку, вартістю понад 35 мільйонів гривень, за яку не платив орендар
Сьогодні, 13:45
Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю понад 35 млн грн, за яку не платив орендар.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку площею вартістю понад 35 мільйонів гривень.
Підприємство з грудня 2019 року орендувало землю для розміщення сонячної електростанції, проте систематично не сплачувало за це орендної плати.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки територіальній громаді.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку площею вартістю понад 35 мільйонів гривень.
Підприємство з грудня 2019 року орендувало землю для розміщення сонячної електростанції, проте систематично не сплачувало за це орендної плати.
Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки територіальній громаді.
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