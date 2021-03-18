На Волині громаді повернули земельну ділянку, вартістю понад 35 мільйонів гривень, за яку не платив орендар

На Волині громаді повернули земельну ділянку, вартістю понад 35 мільйонів гривень, за яку не платив орендар
Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю понад 35 млн грн, за яку не платив орендар.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району та зобов’язав господарське товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку площею вартістю понад 35 мільйонів гривень.

Підприємство з грудня 2019 року орендувало землю для розміщення сонячної електростанції, проте систематично не сплачувало за це орендної плати.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися повернення земельної ділянки територіальній громаді.

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Теги: Волинь, прокуратура, орендар, земельна ділянка
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