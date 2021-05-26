В «Устилузі» чоловік хотів підкупити прикордонника, щоб перетнути кордон. ФОТО

В «Устилузі» чоловік хотів підкупити прикордонника, щоб перетнути кордон. ФОТО
Чоловік пропонував волинському прикордоннику 500 доларів хабара, щоб безперешкодно виїхати з України.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Правопорушника затримали учора в пункті пропуску «Устилуг».

За ці кошти чоловік спробував домовитися з інспектором прикордонного контролю щодо сприяння незаконному перетину українсько-польського кордону.

Співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Волинського прикордонного загону спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області та працівниками Волинського управління Департаменту ВБ НП України правопорушника затримали одразу ж після передачі хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.

Викриття хабародавця проводилося за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
В «Устилузі» чоловік хотів підкупити прикордонника, щоб перетнути кордон. ФОТО

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Теги: Устилуг, хабар, прикордонник
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