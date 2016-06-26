Шестеро волинян здобули медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное

Шестеро волинян здобули медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Шестеро волинян, які представляють область на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное вибороли призові місця.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.

Золоту медаль на дистанції С-2 1 000 метрів здобув в категорії каное-одиночка Павло Борсук, "срібло" на дистанції С-4 mix 500 метрів отримала Василина Калитюк.

"Бронзу" вибороли Юрій Вандюк та Андрій Рибачок, які змагалися в категорії каное-двійка на дистанції С-2 1000 метрів. У категорії байдарка-двійка "бронзу" отримали Максим Владичко та Олександр Муратов на дистанції К-2 1000 метрів.

На дистанції С-4 1000 метрів третє місце посіли Павло Борсук, Юрій Вандюк і Андрій Рибачок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спортсмени, Волинь, байдарки, каное
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби «Азову»
Сьогодні, 17:10
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним
Сьогодні, 16:50
Шестеро волинян здобули медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 16:17
Ціни на продукти з початку року зросли на чверть
Сьогодні, 16:00
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі «звільнення територій»
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО В Ковелі пройшов чемпіонат області з веслування на байдарках і каное. ФОТО
26 червень, 2016, 11:29
Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген Четверо волинян поїдуть на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у Копенгаген
16 серпень, 2021, 20:37
Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО Волинянин – срібний призер чемпіонату серед юніорів у каное. ФОТО
15 липень, 2021, 14:38
Волинські каноїсти стали 4-разовими чемпіонами України 2021 року. ФОТО Волинські каноїсти стали 4-разовими чемпіонами України 2021 року. ФОТО
01 червень, 2021, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – презентація нового роману Ірени Карпи, на якому збиратимуть кошти на автомобілі для ЗСУ
Сьогодні, 17:30
 0
«Луцька громада гідно пройшла найскладніші пів року у своїй новітній історії», – мер Ігор Поліщук. ІНТЕРВ'Ю*
Сьогодні, 17:23
 0
Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби «Азову»
Сьогодні, 17:10
 0
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним
Сьогодні, 16:50
 0
Шестеро волинян здобули медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8