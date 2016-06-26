Шестеро волинян здобули медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное





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Золоту медаль на дистанції С-2 1 000 метрів здобув в категорії каное-одиночка Павло Борсук, "срібло" на дистанції С-4 mix 500 метрів отримала Василина Калитюк.



"Бронзу" вибороли Юрій Вандюк та Андрій Рибачок, які змагалися в категорії каное-двійка на дистанції С-2 1000 метрів. У категорії байдарка-двійка "бронзу" отримали Максим Владичко та Олександр Муратов на дистанції К-2 1000 метрів.



На дистанції С-4 1000 метрів третє місце посіли Павло Борсук, Юрій Вандюк і Андрій Рибачок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро волинян, які представляють область на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное вибороли призові місця.Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.Золоту медаль на дистанції С-2 1 000 метрів здобув в категорії каное-одиночка, "срібло" на дистанції С-4 mix 500 метрів отримала"Бронзу" виборолита, які змагалися в категорії каное-двійка на дистанції С-2 1000 метрів. У категорії байдарка-двійка "бронзу" отрималитана дистанції К-2 1000 метрів.На дистанції С-4 1000 метрів третє місце посіли Павло Борсук, Юрій Вандюк і Андрій Рибачок.

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