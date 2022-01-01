Ціни на продукти з початку року зросли на чверть

Ціни на продукти з початку року зросли на чверть
Середні ціни на продукти харчування в серпні 2022 року в порівнянні з груднем минулого року зросли 25,2%. Це вище загальної інфляції, яка склала 19,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 60,2%, овочі - на 58,5%, риба і рибопродукти - на 33,1%, хліб і хлібопродукти - на 29,0%, цукор - на 27,9%, макаронні вироби - на 24,8%.

Крім того, масло подорожчало на 17,8%, хліб - на 16,5%, м'ясо і м'ясопродукти - на 16,2%, сир і сир - на 14,2%, соняшникова олія - на 13,8%, молоко на 9,1%.

Разом з тим яйця подешевшали на 17,0%.
Ціни на продукти з початку року зросли на чверть

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Теги: продукти, ціни
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