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У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним
Сьогодні наша громада віддала останню шану військовослужбовцям Ігорю Бохонюку та Роману Волошкіну. Відспівували воїнів у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Бохонюк Ігор Євгенович 9 листопада 2020 року був призваний на військову службу за контрактом на посаду розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

Помер 6 вересня 2022 року в третій міській лікарні міста Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївської області.

Волошкін Роман Сергійович був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду номер обслуги мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Загинув 6 вересня в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області.
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

“Сьогодні наше місто застигло у великій скорботі, — сказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл. – До когорти відспіваних нами раніше кращих синів України долучилося ще двоє волинських Героїв. Ми плачемо за ними, але при цьому розуміємо: їхня жертовність, їхній великий подвиг не були даремні, адже чуємо: звільнено місто, звільнене село, звільняється Україна. Тож нехай Господь прийме у свої небесні оселі рабів Божих Ігоря та Романа, а їхнім побратимам дасть силу і відвагу вигнати ворога з нашої землі”.
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

До молитви за упокій душі спочилих разом із духовенством, родиною долучилися бойові побратими та небайдужі лучани.

По завершенню панахиди домовини із тілами воїнів під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять та слава Героям!
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним
У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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