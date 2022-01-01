У Луцьку попрощалися із загиблими Героями Ігорем Бохонюком та Романом Волошкіним

Сьогодні наша громада віддала останню шану військовослужбовцямта. Відспівували воїнів у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Бохонюк Ігор Євгенович 9 листопада 2020 року був призваний на військову службу за контрактом на посаду розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.Помер 6 вересня 2022 року в третій міській лікарні міста Миколаєва від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївської області.Волошкін Роман Сергійович був призваний на військову службу по мобiлiзацiї на посаду номер обслуги мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.Загинув 6 вересня в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області.“Сьогодні наше місто застигло у великій скорботі, — сказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл. – До когорти відспіваних нами раніше кращих синів України долучилося ще двоє волинських Героїв. Ми плачемо за ними, але при цьому розуміємо: їхня жертовність, їхній великий подвиг не були даремні, адже чуємо: звільнено місто, звільнене село, звільняється Україна. Тож нехай Господь прийме у свої небесні оселі рабів Божих Ігоря та Романа, а їхнім побратимам дасть силу і відвагу вигнати ворога з нашої землі”.До молитви за упокій душі спочилих разом із духовенством, родиною долучилися бойові побратими та небайдужі лучани.По завершенню панахиди домовини із тілами воїнів під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять та слава Героям!