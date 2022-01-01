У Луцьку – презентація нового роману Ірени Карпи: збиратимуть кошти на автомобілі для ЗСУ
Сьогодні, 17:30
У понеділок, 12 вересня, у Луцьку відбудеться презентація нового Роману Ірени Карпи. В рамках заходу збиратимуть кошти на автомобілі для ЗСУ.
Про це повідомили організатори заходу.
На початку вересня в Ірени Карпи вийшла книга «Тільки нікому про це не кажи». Авторка приїхала з Франції та влаштувала невеличкий тур з презентаціями. Серед міст, куди приїде відома письменниця й Луцьк.
Зустріч відбудеться 12 вересня о 18.30 у Музеї Сучасного українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).
Модератором виступатиме директорка фестивалю «Фронтера» Елла
Яцута.
Вхід – донейт від 200 грн на авто для ЗСУ.
1) Задонейтити сюди: https://bit.ly/3TVaFfu
2) Напишіть своє ім’я прізвище, кількість місць та скрін про донейт на сторінки Фронтери Instagram та Facebook або в Telegram/Viber (0950313280)
На презентації Ірена Карпа відкриє найцікавіші факти про свій новий роман, окрім імені вбивці. Книжку можна буде придбати і підписати під час презентації.
Організатори заходу: видавництво #книголав, Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», Волонтерський штаб «Ангар».
Довідково:
«Тільки нікому про це не кажи» – суміш психологічного трилеру й детективної історії, дія якої відбувається у Парижі та Києві, в наш час. Марґо давно живе у французькій столиці. Загалом життя у неї влаштоване: робота фотографкою, красиве помешкання у центрі міста та друзі, які розділяють її захоплення.
З батьківщиною її пов’язує дід, дивні стосунки з таємничим С. і несподівані спалахи-спогади про минуле.
Марґо звертається до психолога, щоб позбутися однієї шкідливої звички та дізнатися, що приховує її пам’ять. У той самий час Марґо дізнається з інтернету про Месника, серійного вбивцю, який вчиняє самосуд над ґвалтівниками, корупціонерами та іншими негідниками на її батьківщині. Про всі ці справи пише провінційний журналіст Сонік, і, здається, знає трохи більше, ніж інші.
Що ж є причиною неспокою Марґо? Які шокуючі викриття у неї попереду? Чому її так захопила історія про Месника?
Цей детектив-трилер про те, що зазвичай замовчують, ховають у домашніх шафах і забороняють виносити на люди, про що бояться зізнатися навіть собі. І про те, що попри все, варто не мовчати, коли вас скривдили.
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Про це повідомили організатори заходу.
На початку вересня в Ірени Карпи вийшла книга «Тільки нікому про це не кажи». Авторка приїхала з Франції та влаштувала невеличкий тур з презентаціями. Серед міст, куди приїде відома письменниця й Луцьк.
Зустріч відбудеться 12 вересня о 18.30 у Музеї Сучасного українського мистецтва Корсаків (вул. Карбишева, 1).
Модератором виступатиме директорка фестивалю «Фронтера» Елла
Яцута.
Вхід – донейт від 200 грн на авто для ЗСУ.
1) Задонейтити сюди: https://bit.ly/3TVaFfu
2) Напишіть своє ім’я прізвище, кількість місць та скрін про донейт на сторінки Фронтери Instagram та Facebook або в Telegram/Viber (0950313280)
На презентації Ірена Карпа відкриє найцікавіші факти про свій новий роман, окрім імені вбивці. Книжку можна буде придбати і підписати під час презентації.
Організатори заходу: видавництво #книголав, Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», Волонтерський штаб «Ангар».
Довідково:
«Тільки нікому про це не кажи» – суміш психологічного трилеру й детективної історії, дія якої відбувається у Парижі та Києві, в наш час. Марґо давно живе у французькій столиці. Загалом життя у неї влаштоване: робота фотографкою, красиве помешкання у центрі міста та друзі, які розділяють її захоплення.
З батьківщиною її пов’язує дід, дивні стосунки з таємничим С. і несподівані спалахи-спогади про минуле.
Марґо звертається до психолога, щоб позбутися однієї шкідливої звички та дізнатися, що приховує її пам’ять. У той самий час Марґо дізнається з інтернету про Месника, серійного вбивцю, який вчиняє самосуд над ґвалтівниками, корупціонерами та іншими негідниками на її батьківщині. Про всі ці справи пише провінційний журналіст Сонік, і, здається, знає трохи більше, ніж інші.
Що ж є причиною неспокою Марґо? Які шокуючі викриття у неї попереду? Чому її так захопила історія про Месника?
Цей детектив-трилер про те, що зазвичай замовчують, ховають у домашніх шафах і забороняють виносити на люди, про що бояться зізнатися навіть собі. І про те, що попри все, варто не мовчати, коли вас скривдили.
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Коментарі 2
Смішна ця карпа)) п.с. читати її твори не планую.
Дуже складна "бюрократизація" організації заходу. Донейт, скрін, фейсбук, телеграм, задонейдити, засандалити... Сумно, тому що переважна більшість людей не знає, що це таке - чи по ньому їздять, чи його їдять. А чому б не назвати рахунок в банку і готівкову оплату прямо на місці проведення заходу? Яцута, викинь з голови ці безглузді головоломки і вчись простоти. Альберт Ейнштейн писав: "Простота - це геніальність". Тому й то його докторська дисертація помістилась усього на 48-ми сторінках.
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