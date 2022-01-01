Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби «Азову»

Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби «Азову»
Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби полку "Азову".

Про це повідомляють Telegram-канал служби.

Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.

"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.

Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.

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