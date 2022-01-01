Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби «Азову»
Сьогодні, 17:10
Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби полку "Азову".
Про це повідомляють Telegram-канал служби.
Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.
"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.
Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.
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Про це повідомляють Telegram-канал служби.
Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.
"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.
Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.
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